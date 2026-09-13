गूगल ने मैकेनाइज का किया अधिग्रहण, AI से कोड लिखने में करेगा मदद

मैकेनाइज का सारा ध्यान AI को ज्यादा समझदारी से कोड करना सिखाने पर था। वर्तमान में जब बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां AI टूल्स का इस्तेमाल करके बेहतर सॉफ्टवेयर बनाने की होड़ में हैं, ऐसे में यह काम बहुत मायने रखता है।

इसी साल की शुरुआत में मैकेनाइज ने 50 करोड़ डॉलर (करीब 4,750 करोड़ रुपये) के मूल्यांकन पर 91 लाख डॉलर (करीब 85 करोड़ रुपये) जुटाए थे। इससे साफ पता चलता है कि गूगल को इस कंपनी में बड़ा भविष्य दिख रहा है।

गूगल का यह कदम उसकी लगातार चल रही रणनीति का ही हिस्सा है, जिसमें वह शीर्ष AI प्रतिभाओं को अपने साथ जोड़ती रहती है। ऐसा करके वह AI आधारित डेवलपमेंट की इस तेजी से बदलती दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है।