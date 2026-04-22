गूगल में अब ज्यादातर कोड AI से बनाए जा रहे हैं

गूगल में 75 प्रतिशत नए कोड AI से हो रहे तैयार, कंपनी प्रमुख ने किया खुलासा

क्या है खबर?

गूगल ने खुलासा किया है कि कंपनी में लिखे गए सभी नए कोड का 75 प्रतिशत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा तैयार किया जाता है और मानव इंजीनियर्स द्वारा उसकी समीक्षा की जाती है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचई द्वारा किए गए इस खुलासे से अब तक का सबसे सटीक और महत्वपूर्ण सार्वजनिक आंकड़ा सामने आया है, जो दर्शाता है कि दिग्गज टेक कंपनी में सॉफ्टवेयर विकास को AI ने पूरी तरह से बदल दिया है।