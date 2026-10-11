विशाखापट्टनम में गूगल के AI डाटा सेंटर निर्माण के खिलाफ विरोध

इस प्रोजेक्ट से स्थानीय अर्थव्यवस्था को हर साल 68.80 करोड़ डॉलर (करीब 6,500 करोड़ रुपये) का फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे हजारों नई नौकरियां भी पैदा होंगी, लेकिन कुछ लोग इसे फायदे का सौदा नहीं मान रहे हैं।

आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और दूसरी जगह बसाने की पेशकश की है, फिर भी लंबी अवधि के फायदों को लेकर अभी भी कई लोगों के मन में संदेह बना हुआ है। इस बीच, इस घोषणा के बाद से विशाखापट्टनम में जमीन की कीमतें 45 फीसदी से ज्यादा बढ़ चुकी हैं।

दूसरी तरफ, गूगल का कहना है कि वह पानी की कमी की चिंताओं को दूर करने के लिए आधुनिक कूलिंग तकनीक का इस्तेमाल करेगा।