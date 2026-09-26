AI आधारित व्हाट्सऐप काॅल से ई-कॉमर्स बिक्री में आया उछाल

इस रिसर्च से पता चला है कि AI कॉल्स और व्हाट्सऐप दोनों माध्यमों से ग्राहकों तक पहुंचने पर शॉपिंग कार्ट रिकवरी की दर दोगुनी हो जाती है। साथ ही ग्राहकों के अपने ऑर्डर पूरे करने की संभावना भी 2.5 गुना बढ़ जाती है।

ये स्मार्ट कॉल्स ग्राहकों के उत्पादों या पेमेंट से जुड़े सवालों के जवाब देती हैं, जिससे उन्हें खरीदारी पूरी करने में आसानी होती है। 20,000 से ज्यादा ब्रांड्स को अपनी सेवाएं दे रही गोक्विक इन AI कॉल्स में कैश-ऑन-डिलीवरी कन्फर्मेशन और ग्राहक सहायता जैसी और भी सुविधाएं जोड़ने की तैयारी में है।