AI आधारित व्हाट्सऐप काॅल से ई-कॉमर्स बिक्री में आया उछाल
ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली कंपनियां वर्तमान में छोड़े गए शॉपिंग कार्ट को वापस लाने और अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित वॉयस कॉल का इस्तेमाल कर रही हैं।
गोक्विक की AI कॉलिंग का उपयोग कर रही 30 कंपनियों के एक हालिया सर्वे में सामने आया है कि जब इन कॉल्स को व्हाट्सऐप रिमाइंडर के साथ जोड़ दिया जाता है, तब ग्राहक अपनी खरीदारी पूरी करने के लिए ज्यादा लौटते हैं और कंपनियों को निवेश पर भी अच्छा रिटर्न (ROI) मिलता है।
2.5 गुना ज्यादा ऑर्डर पूरे हुए
इस रिसर्च से पता चला है कि AI कॉल्स और व्हाट्सऐप दोनों माध्यमों से ग्राहकों तक पहुंचने पर शॉपिंग कार्ट रिकवरी की दर दोगुनी हो जाती है। साथ ही ग्राहकों के अपने ऑर्डर पूरे करने की संभावना भी 2.5 गुना बढ़ जाती है।
ये स्मार्ट कॉल्स ग्राहकों के उत्पादों या पेमेंट से जुड़े सवालों के जवाब देती हैं, जिससे उन्हें खरीदारी पूरी करने में आसानी होती है। 20,000 से ज्यादा ब्रांड्स को अपनी सेवाएं दे रही गोक्विक इन AI कॉल्स में कैश-ऑन-डिलीवरी कन्फर्मेशन और ग्राहक सहायता जैसी और भी सुविधाएं जोड़ने की तैयारी में है।