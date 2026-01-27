गोवा सरकार बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगा सकती है प्रतिबंध

गोवा सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने पर विचार कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर बच्चों की पहुंच सीमित करने के लिए एक आदेश ला सकती है। यह फैसला ऑस्ट्रेलिया के हालिया कानून से प्रेरित माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद बच्चों को ऑनलाइन नुकसान से बचाना है।

असर सरकार का मकसद और बच्चों पर असर गोवा सरकार का कहना है कि आज के समय में बच्चे हर वक्त मोबाइल और सोशल मीडिया में लगे रहते हैं। IT मंत्री रोहन खाउंटे के अनुसार, इससे बच्चों की निजी जिंदगी और पारिवारिक समय प्रभावित हो रहा है। सरकार मानती है कि जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों की सोच पर असर डाल सकता है। सरकार यह जांच कर रही है कि पूरे राज्य में ऐसा बैन लागू करना कानूनी और व्यावहारिक रूप से संभव है या नहीं।

अन्य अन्य राज्यों और देशों का उदाहरण गोवा के साथ-साथ आंध्र प्रदेश सरकार भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन पर विचार कर रही है। आंध्र प्रदेश के IT मंत्री नारा लोकेश ने बताया कि इस मुद्दे की जांच के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया पहले ही ऐसा कानून लागू कर चुका है। वहां सरकार का दावा है कि इस कदम से साइबरबुलिंग और ऑनलाइन जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है।

