जीमेल पर फिल्टर नहीं होने से सभी ईमेल इनबॉक्स में पहुंच रहे हैं

जीमेल के फिल्टर सिस्टम में आई गड़बड़ी, जानिए गूगल ने क्या कहा

क्या है खबर?

गूगल की जीमेल सर्विस का ईमेल फिल्टरिंग सिस्टम गड़बड़ा गया है। इससे यूजर्स के इनबॉक्स प्रमोशन और सोशल मीडिया मैसेज से भर गए। यह ईमेल के गलत वर्गीकरण के कारण हुआ है। इसके अलावा कुछ लोगों को वैध यूजर्स से आने वाले ईमेल पर भी स्पैम अलर्ट मिला था। टेक दिग्गज की टीम इस गड़बड़ी को ठीक करने पर काम कर रही है। बता दें, 2013 में जीमेल पर दिया टैब वाला इनबॉक्स विकल्प मार्केटिंग ईमेल को फिल्टर करता है।