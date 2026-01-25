जीमेल के फिल्टर सिस्टम में आई गड़बड़ी, जानिए गूगल ने क्या कहा

जीमेल के फिल्टर सिस्टम में आई गड़बड़ी, जानिए गूगल ने क्या कहा
क्या है खबर?
गूगल की जीमेल सर्विस का ईमेल फिल्टरिंग सिस्टम गड़बड़ा गया है। इससे यूजर्स के इनबॉक्स प्रमोशन और सोशल मीडिया मैसेज से भर गए। यह ईमेल के गलत वर्गीकरण के कारण हुआ है। इसके अलावा कुछ लोगों को वैध यूजर्स से आने वाले ईमेल पर भी स्पैम अलर्ट मिला था। टेक दिग्गज की टीम इस गड़बड़ी को ठीक करने पर काम कर रही है। बता दें, 2013 में जीमेल पर दिया टैब वाला इनबॉक्स विकल्प मार्केटिंग ईमेल को फिल्टर करता है।
बयान
कंपनी ने स्वीकार की समस्या
गूगल वर्कस्पेस के आधिकारिक स्टेटस डैशबोर्ड के अनुसार, यह समस्या रविवार सुबह लगभग 6:30 बजे के आस-पास शुरू हुई, जिसमें यूजर्स को ईमेल का गलत वर्गीकरण और अतिरिक्त स्पैम चेतावनी जैसी समस्याएं आ रही थीं। दिग्गज टेक कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि हम इस समस्या को हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा, "हमारी आंतरिक जांच पूरी होने के बाद हम इस घटना का विश्लेषण प्रकाशित करेंगे।"
शिकायत
यूजर्स ने सोशल मीडिया पर की शिकायत
जीमेल पर आई समस्या के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की शिकायतों की झड़ी लग गई। एक यूजर ने लिखा, "सारा स्पैम सीधे मेरे इनबॉक्स में आ रहा है और जीमेल के फिल्टर अचानक पूरी तरह से खराब हो गए हैं।" इसी प्रकार एक अन्य यूजर ने लिखा, "आज सुबह मेरे जीमेल स्पैम फिल्टर में खराबी आ गई, मानो ईमेल का सैलाब आ गया हो।" इनबॉक्स भरने के कारण यूजर्स को ईमेल डिलीट करने पर पड़ रहे हैं।