ग्लोरियस ने लॉन्च किया 85 घंटे से ज्यादा बिना रुके चलने वाला गेमिंग हेडसेट

चार्ज करने के कई आसान तरीके दिए गए हैं। आप हेडसेट इस्तेमाल करते हुए भी या फिर इसके साथ मिलने वाले चार्जर से भी दोनों बैटरियों को एक साथ चार्ज कर सकते हैं।

बॉक्स में एक अतिरिक्त बैटरी पैक मिलता है और अगर, आपको और पैक चाहिए तो हर एक की कीमत 20 डॉलर (करीब 1,900 रुपये) होगी। 229.99 डॉलर (करीब 22,000 रुपये) की कीमत वाला यह इन्फिनिटप्ले हेडसेट बाजार में मौजूद दूसरे हेडसेट्स जैसे स्टीलसीरीज आर्कटिस नोवा प्रो वायरलेस से कहीं बेहतर है क्योंकि यह बिना रुकावट गेम खेलने का मौका देता है।

इसमें आपको दमदार आवाज के लिए कस्टम-ट्यून किए गए 40mm ड्राइवर्स मिलते हैं, एक अलग करने वाला बूम माइक है और 2 वायरलेस कनेक्शन भी हैं।

इसकी मदद से आप अपने गेमिंग कंसोल और फोन के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। यह हेडसेट ग्लोरियस की वेबसाइट और अमेजन पर अभी खरीदने के लिए उपलब्ध है।