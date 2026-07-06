ग्लेनमार्क ने मानसिक रोगियों के लिए पेश किया सस्ता ओलानजापाइन इंजेक्शन

इंजेक्शन के लिए बड़े बाजार को बनाया लक्ष्य

ओलानजापाइन इंजेक्शन को अमेरिका में एक बड़े बाजार को ध्यान में रखकर उतारा गया है। इस बाजार का आकार 2.54 करोड़ डॉलर (करीब 230 करोड़ रुपये) का है, जिसका अनुमान मई तक के 12 महीनों के आंकड़ों के आधार पर लगाया गया है।

ग्लेनमार्क के उत्तर अमेरिका व्यवसाय के प्रमुख मार्क किकुची ने बताया कि ओलानजापाइन इंजेक्शन का यह लॉन्च कंपनी की खास रणनीति का हिस्सा है।

कंपनी अपनी इंजेक्शन वाली दवाओं के पोर्टफोलियो को मजबूत कर रही है और अस्पतालों के साथ अन्य संस्थागत ग्राहकों तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है।