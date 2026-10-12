ग्लासगो यूनिवर्सिटी ने बनाया हवा-पानी से नाइट्रेट फर्टिलाइजर बनाने वाला डिवाइस

शुरुआती लैब टेस्ट में यह डिवाइस ध्वनि तरंगों की मदद से केवल 8 मिनट में नाइट्रोजन को तोड़कर अच्छी मात्रा में नाइट्रेट बना पाया। हालांकि, यह फिलहाल हेबर-बॉश जैसे पारंपरिक तरीकों के मुकाबले ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है।

डॉ. लुकमान यूसुफ और प्रोफेसर मार्क साइम्स के नेतृत्व वाली रिसर्च टीम इसे और ज्यादा ऊर्जा-कुशल बनाने और आम किसानों के लिए व्यावहारिक बनाने पर काम कर रही है। उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में किसान जरूरत पड़ने पर अपने खेतों के पास ही खाद बना पाएंगे।