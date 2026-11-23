GG टेक्नोलॉजीज ने 2019 में अपना 'स्टे-टच' ऐप लॉन्च किया था। इससे यूजर्स केवल फोन को एक साथ टैप करके अपने कॉन्टैक्ट्स शेयर कर पाते थे। उन्होंने 2019 में अमेरिका में पेटेंट सुरक्षा के लिए आवेदन किया था और 2021 में भारतीय पेटेंट के लिए भी अर्जी दी थी। इस अर्जी को जुलाई, 2024 में मंजूरी मिली।

यह कानूनी लड़ाई केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका में भी ऐपल के खिलाफ ऐसा ही एक मामला चल रहा है, जहां अमेरिकी अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या ऐपल ने पेटेंट के नियमों को तोड़ा है?

अगर, GG टेक्नोलॉजीज यह केस जीत जाती है तो भारत और अमेरिका दोनों जगहों पर 'नेमड्रॉप' के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।