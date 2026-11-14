ग्रेफीन में इलेक्ट्रॉनों का क्वांटम जंप लाइव कैद, बदल जाएगी गैजेट्स की स्पीड

इस टीम ने एक खास माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया, जिसमें अल्ट्राफास्ट लेजर लगे हुए थे। इसकी मदद से उन्होंने यह देखा कि जब इलेक्ट्रॉनों पर तेज रोशनी पड़ती है तो वे कैसे हिलते-डुलते हैं।

उन्होंने इसके लिए अल्ट्राप्योर ग्रेफीन सैंपल का इस्तेमाल किया, जिससे सब कुछ एकदम साफ दिखाई दे रहा था। इस नई तकनीक से साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनों के बर्ताव को ठीक वैसे ही देख सकते हैं, जैसे वह हो रहा होता है।

इतना ही नहीं, यह तकनीक केवल रोशनी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक गुणों को कंट्रोल करने की संभावना भी दिखाती है। जियाकोमो इनजानी ने इस बारे में कहा कि उनके इस तरीके को कई दूसरे क्वांटम मटेरियल पर भी लागू किया जा सकता है। इससे रोशनी की मदद से उनके इलेक्ट्रॉनिक गुणों को चुनिंदा तरीके से कंट्रोल करने के बिल्कुल नए रास्ते खुल जाते हैं।