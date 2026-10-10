AI पर दूसरे देशों की निर्भरता पड़ सकती है भारी, जॉर्ज विलियमसन ने किया आग्रह

विलियमसन की यह चेतावनी ऐसे समय में सामने आई है, जब अमेरिका ने एंथ्रोपिक के नए मॉडल्स को देश से बाहर जारी करने पर अस्थायी रोक लगा दी है।

यह कदम दुनियाभर में टेक्नोलॉजी को लेकर बढ़ते तनाव को दर्शाता है। एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय लचीलेपन पर जोर दे रहा है। इसका मतलब है कि UK को अपने महत्वपूर्ण सिस्टमों की सुरक्षा करनी चाहिए और AI का इस्तेमाल जनहित में करना चाहिए। यूरोपीय नेताओं ने भी यूरोप से AI के मामले में आत्मनिर्भर बनने का आग्रह किया है।