AI के गॉडफादर ने तकनीक 5-10 सालों में इंसानों से ज्यादा स्मार्ट बनने की दी चेतावनी

नोबेल पुरस्कार विजेता और 'AI के गॉडफादर' नाम से लोकप्रिय जेफ्री हिंटन का मनना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अगले 5 से 10 सालों में इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट बन सकती है।

यह उनकी पहले की सोच से काफी तेज रफ्तार है। वह सभी से यह सोचने के लिए कह रहे हैं कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी को कैसे संभालेंगे, जो शायद हमें पीछे छोड़ दे।

उनका कहना है, "अगर, AI हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाती है और हमसे नियंत्रण छीनना चाहती है तो शायद हम उसे रोक नहीं पाएंगे, भले ही वह केवल बात ही कर पाए।"

इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा, "अगर, हमने इसे सुरक्षित बनाने का तरीका नहीं ढूंढा तो बहुत मुमकिन है कि यह हमें ही तबाह कर दे।"