जेंटल मॉन्स्टर के AI चश्मे देंगे लाइव ट्रांसलेट और नेविगेशन की सुविधा

सैमसंग और गूगल के साथ मिलकर बनाए गए इन चश्मों में एंड्रॉयड XR टेक्नोलॉजी और जेमिनी AI का इस्तेमाल किया जाएगा। इनकी मदद से लाइव ट्रांसलेशन और नेविगेशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

अगर, आप इन्हें खरीदने से पहले देखना चाहते हैं तो न्यूयॉर्क में 13 से 23 नवंबर तक एक प्रीव्यू इवेंट रखा गया है। वहां जाकर आप इन्हें आजमा सकते हैं।

इसके अलावा, वारबी पार्कर भी जल्द ही अपने स्मार्ट चश्मे ला रही है। ऐसा लगता है कि अब चेहरे पर पहनने वाली स्टाइलिश टेक चीजें आम होने वाली हैं।