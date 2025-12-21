जेमिनी एंड्रॉयड पर अगले साल लेगा गूगल असिस्टेंट की जगह, जानिए क्या है देरी का कारण 

LOADING...
एंड्रॉयड पर अगले साल से गूगल असिस्टेंट की जगह जेमिनी मिलेगा

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Dec 21, 2025
01:24 pm
क्या है खबर?

दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने आधिकारिक तौर पर एंड्रॉयड डिवाइस पर गूगल असिस्टेंट को जेमिनी से बदलने की अपनी योजना को आगे बढ़ा दिया है और पुष्टि की है कि यह बदलाव अब 2026 तक चलेगा। कंपनी ने पहले संकेत दिया था कि यह बदलाव 2025 के अंत तक हो जाएगा, लेकिन अब वह समयसीमा में बदलाव कर रही है। इस देरी का मकसद बदलाव के कारण यूजर्स को कम से कम व्यवधान का सामना करना पड़े।

समय सीमा 

बदलाव में लगेगा समय 

इस सप्ताह जारी एक अपडेट में गूगल ने कहा कि वह अधिकांश मोबाइल डिवाइस पर गूगल असिस्टेंट के अनुभव को जेमिनी में अपग्रेड करने का काम जारी रखे हुए है। यह भी स्वीकार किया कि इस प्रक्रिया में उम्मीद से अधिक समय लगेगा। वह जल्दबाजी में इसे लागू करने के बजाय एक सहज बदलाव लाना चाहती है और आने वाले महीनों में इसके बारे में और अधिक जानकारी देने का वादा किया गया है।

उपलब्धता 

इन डिवाइस पर उपलब्ध नहीं होगा असिस्टेंट

स्थानांतरण पूरा होने के बाद गूगल असिस्टेंट एंड्रॉयड फोन और टैबलेट पर उपलब्ध नहीं होगा। इसी प्रक्रिया के तहत iOS के लिए स्टैंडअलोन ऐप को भी बंद किए जाने की उम्मीद है। यूजर्स जेमिनी ऐप के अंदर से ही गूगल असिस्टेंट पर वापस स्विच कर सकते हैं। यह विकल्प उसके नवीनतम पिक्सल डिवाइस पर भी उपलब्ध है, जिससे पता चलता है कि कंपनी अभी यूजर्स को पूरी तरह से जेमिनी पर निर्भर करने के लिए तैयार नहीं है।

