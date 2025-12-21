जेमिनी एंड्रॉयड पर अगले साल लेगा गूगल असिस्टेंट की जगह, जानिए क्या है देरी का कारण 

एंड्रॉयड पर अगले साल से गूगल असिस्टेंट की जगह जेमिनी मिलेगा

क्या है खबर?

दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने आधिकारिक तौर पर एंड्रॉयड डिवाइस पर गूगल असिस्टेंट को जेमिनी से बदलने की अपनी योजना को आगे बढ़ा दिया है और पुष्टि की है कि यह बदलाव अब 2026 तक चलेगा। कंपनी ने पहले संकेत दिया था कि यह बदलाव 2025 के अंत तक हो जाएगा, लेकिन अब वह समयसीमा में बदलाव कर रही है। इस देरी का मकसद बदलाव के कारण यूजर्स को कम से कम व्यवधान का सामना करना पड़े।