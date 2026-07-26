गूगल AI प्रो प्लान में उपलब्ध हुआ जेमिनी स्पार्क, कई देशों में जल्द मिलेगा

जेमिनी स्पार्क आपके जीमेल और कैलेंडर जैसे ऐप्स से जुड़कर ईमेल, ट्रैवल प्लान और खर्चों को व्यवस्थित करता है। यह पर्दे के पीछे काम करता है और इंटरनेट न होने पर भी चलता है।

आप हमेशा कंट्रोल में रहते हैं क्योंकि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले यह आपसे पूछता है। हाल ही में आए अपडेट्स की मदद से अब आप शेयर किए गए डॉक्स और स्लाइड्स को एक साथ एडिट कर सकते हैं।

इतना ही नहीं, कैनवस के जरिए आप अपनी फाइल्स को और बेहतर बना सकते हैं। AI अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स के लिए भी इसे दुनियाभर में रोलआउट किया जा रहा है। हालांकि, EEA और नाइजीरिया जैसे कुछ क्षेत्रों में यह अभी उपलब्ध नहीं है।