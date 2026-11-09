जीबोर्ड का रैम्बलर फीचर अब आपकी शब्दावली सीखेगा और कॉन्टैक्ट्स के नाम भी पहचानेगा

इस नई 'वॉयस करेक्शन लिस्ट' के साथ आप रैम्बलर के लिए मैनुअल रूप से नए शब्द इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे रैम्बलर उन्हें याद रख पाएगा।

इसके अलावा, कॉन्टैक्ट्स के नाम पहचानने का मतलब है कि वॉयस मैसेज भेजते समय अब आपको अजीब तरह से नाम स्पेल करने की जरूरत नहीं होगी।

रैम्बलर पहले से ही कई भाषाओं (भारतीय भाषाओं सहित) में काम करता है। यह इमोजी और कमांड को भी समझता है और सामान्य कामों के लिए ऑफलाइन भी चलता है। बस यह याद रखें कि कुछ फीचर्स को काम करने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है।