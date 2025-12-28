बारामती में AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है

गौतम अडाणी ने किया बारामती में AI उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन, जानिए क्या मिलेगा फायदा

क्या है खबर?

उद्योगपति गौतम अडाणी ने रविवार (28 दिसंबर) को महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में शरदचंद्र पवार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। अडाणी समूह के अध्यक्ष की ओर से वित्त पोषित यह एक्सीलेंस सेंटर पवार परिवार की ओर से संचालित शिक्षण संस्थान विद्या प्रतिष्ठान के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख शरद पवार, बारामती सांसद सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार उपस्थित थीं।