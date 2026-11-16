UBC 63 एक नहीं 2 तारा समूह, वैज्ञानिकों ने किया नया दावा

अब पता चला है कि जिस खगोलीय पिंड को पहले एक ही स्टार क्लस्टर (तारा समूह) UBC 63 माना जाता था, वह असल में 2 अलग-अलग समूहों से मिलकर बना है, जिनके नाम UBC 63A और UBC 63B हैं।

यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाइया मिशन से मिले डाटा का इस्तेमाल करके शोधकर्ताओं ने पाया कि इन दोनों समूह की उम्र में बहुत बड़ा फर्क है। जहां UBC 63A की उम्र करीब 2.1 करोड़ साल है, वहीं UBC 63B पूरे 56.2 करोड़ साल पुराना है।