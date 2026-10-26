नकली कागजात से फर्जी दावों तक, 2.9 लाख रिफंड क्लेम की AI से जांच करेगी सरकार

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाला राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग इस काम के लिए 12 AI सेवाएं शुरू करने की योजना बना रहा है।

सरकारी दस्तावेज में धोखाधड़ी के करीब 28 तरीके बताए गए हैं। इनमें नकली पहचान पत्र, बदले हुए दस्तावेज और रकम में बदलाव करके दोबारा जमा किए गए दावे शामिल हैं।

कई मामलों में मृत निवेशक के परिवार से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच करनी होगी, ताकि गलत व्यक्ति को पैसा न मिले।