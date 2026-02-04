फ्रांसीसी पुलिस ने पेरिस में एक्स के कार्यालय पर मारा छापा, एलन मस्क को किया तलब

फ्रांस में एक्स के कार्यालय पर छापेमारी की गई है

क्या है खबर?

फ्रांसीसी पुलिस ने सोशल मीडिया नेटवर्क एक्स के कार्यालयों पर छापा मारा और अभियोजकों ने जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए एलन मस्क को तलब किया है। यह छापा 2025 में शुरू की गई एक जांच का हिस्सा है, जिसमें एक संगठित समूह की ओर से ऑटोमेटेड डाटा-प्रोसेसिंग सिस्टम से धोखाधड़ी से डाटा निकालने के आरोप लगाए गए हैं। इससे दिग्गज टेक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर यूरोप और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ सकता है।