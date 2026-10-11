जालसाज डिजिटल कैलेंडर में फर्जी इनविटेशन भेजकर कर रहे धोखाधड़ी

वर्तमान में स्कैमर्स फिशिंग हमलों को आपके डिजिटल कैलेंडर में ही शामिल कर रहे हैं। वे आपको नकली निमंत्रण (इनविटेशन) भेजते हैं, जैसे कि फर्जी मीटिंग या किसी सर्विस को रिन्यू करवाने के लिए।

ये इनविटेशन अपने आप आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगते हैं और देखने में बिल्कुल असली जैसे लगते हैं। अगर, आप इन पर क्लिक करते हैं और खुलने वाले लिंक वाले पेज पर अपनी लॉग-इन जानकारी डालते हैं तो स्कैमर्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या पेपल जैसे आपके अहम अकाउंट्स की जानकारी चुरा सकते हैं।