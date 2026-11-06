सोशल मीडिया पर दिवाली ऑफर के नाम पर ठगी

सोशल मीडिया पर दिवाली ऑफर के नाम पर ठगी, इन बातों का रखें ध्यान

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:25 pm Nov 06, 202602:25 pm

क्या है खबर?

दिवाली पर अपनों के लिए उपहार खरीदने के लिए कई लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं। यहां आकर्षक छूट, एक के साथ एक मुफ्त सामान और सस्ते उत्पादों के विज्ञापन दिखाई देते हैं, लेकिन हर ऑफर असली नहीं होता। कई बार ठग नकली दुकानों और पेज के जरिए लोगों को फंसाते हैं। ग्राहक भुगतान कर देते हैं, लेकिन सामान नहीं मिलता और कुछ समय बाद विक्रेता अपना पेज भी हटा देता है।