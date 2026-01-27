फ्रांस में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगा प्रतिबंध, कानून को संसद से मिली मंजूरी

फ्रांस में जल्द 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देश की नेशनल असेंबली ने इस अहम कानून को मंजूरी दे दी है। अगर यह कानून पूरी तरह लागू होता है, तो फ्रांस ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने का फैसला लिया था। इस कदम को बच्चों की सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है।

उद्देश्य प्रतिबंध का उद्देश्य क्या है? फ्रांस सरकार का कहना है कि इस कानून का मुख्य मकसद बच्चों में बढ़ते स्क्रीन टाइम को कम करना है। इसके साथ ही, युवाओं की मानसिक सेहत की रक्षा करना भी बड़ा लक्ष्य है। फ्रेंच अधिकारियों का मानना है कि सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। ऑनलाइन कंटेंट, साइबर बुलिंग और लगातार तुलना की वजह से बच्चों में तनाव बढ़ रहा है, जिसे रोकने के लिए यह सख्त कदम जरूरी बताया गया है।

प्रक्रिया मैक्रों का समर्थन और संसद की प्रक्रिया इस बिल को राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का भी मजबूत समर्थन मिला है। उन्होंने इसे बच्चों और किशोरों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बताया है। संसद के निचले सदन ने साफ बहुमत से इस कानून को पास किया है। अब यह बिल फ्रांस की सीनेट में जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे अंतिम वोट के लिए दोबारा नेशनल असेंबली में लाया जाएगा। अंतिम मंजूरी के बाद फ्रांस में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लग जाएगा।

