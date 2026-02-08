आंध्र प्रदेश में देश की पहली क्वांटम वैली बनाई जा रही है

भारत में रखी गई पहली क्वांटम वैली की आधारशिला, जानिए क्या है इसका उद्देश्य

क्या है खबर?

भारत आधिकारिक तौर पर क्वांटम युग में प्रवेश कर रहा है। यह एक ऐसा परिवर्तन है, जो पारंपरिक कंप्यूटिंग के हमारे मौजूदा स्वरूप के अंत का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने अमरावती क्वांटम वैली की आधारशिला रखी और इसे देश के तकनीकी भविष्य की नींव घोषित किया। 6,000 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन द्वारा समर्थित यह परियोजना देश को प्रौद्योगिकी के उपभोक्ता से उन्नत तकनीक में वैश्विक सॉवरेन शक्ति में बदलने के लिए डिजाइन की है।