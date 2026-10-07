जैकब कॉक्सन ने AI कंपनियों में चीनी जासूसी के खतरे से किया आगाह
एंथ्रॉपिक के पूर्व कर्मचारी जैकब कॉक्सन ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में दावा किया कि चीन के पास जासूस हैं। उन्होंने लगभग नब्बे प्रतिशत यकीन के साथ कहा कि यह बात लगभग तय है।
कॉक्सन के अनुसार, वह इन जासूसों की मदद से आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक चुरा सकता है। ऐसा होने पर AI की वैश्विक दौड़ में अमेरिका की बढ़त खतरे में पड़ सकती है।
भर्ती और जांच में सख्ती की मांग
कॉक्सन मानते हैं कि AI कंपनियों को नौकरी देने की नीतियों को और सख्त बनाना चाहिए। उनका सुझाव है कि कंपनियों को स्पेस-X जैसे नियम अपनाने चाहिए, जो चीनी नागरिकों को नौकरी नहीं देता।
इसके साथ ही कर्मचारियों का बैकग्राउंड चेक भी बहुत बेहतर तरीके से होना चाहिए। उन्होंने साफ किया कि कमजोर जांच की वजह से संवेदनशील तकनीक गलत हाथों में जा सकती है।
यह वैसी ही चिंता है जैसी OpenAI और एंथ्रॉपिक ने पहले भी जताई थी। उन्होंने भी चीनी समूहों द्वारा अपने AI मॉडल की नकल करने की कोशिशों के बारे में बताया था।