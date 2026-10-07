जैकब कॉक्सन ने AI कंपनियों में चीनी जासूसी के खतरे से किया आगाह

कॉक्सन मानते हैं कि AI कंपनियों को नौकरी देने की नीतियों को और सख्त बनाना चाहिए। उनका सुझाव है कि कंपनियों को स्पेस-X जैसे नियम अपनाने चाहिए, जो चीनी नागरिकों को नौकरी नहीं देता।

इसके साथ ही कर्मचारियों का बैकग्राउंड चेक भी बहुत बेहतर तरीके से होना चाहिए। उन्होंने साफ किया कि कमजोर जांच की वजह से संवेदनशील तकनीक गलत हाथों में जा सकती है।

यह वैसी ही चिंता है जैसी OpenAI और एंथ्रॉपिक ने पहले भी जताई थी। उन्होंने भी चीनी समूहों द्वारा अपने AI मॉडल की नकल करने की कोशिशों के बारे में बताया था।