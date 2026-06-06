ब्रिटेन के सर्जन्स ने ऑपरेशन में पहली बार इस्तेमाल किया AI टूल टेक्नोलॉजी Jun 06, 2026

यूनाइटेड किंगडम (UK) के सर्जन्स ने इतिहास रचते हुए पहली बार किसी असली ऑपरेशन में 'यूरेका' नाम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल का इस्तेमाल किया है।

यह सर्जरी 4 जून को लंदन के सेंट मार्क्स हॉस्पिटल में हुई, जहां चिकित्सकों ने एक जटिल आंत के ऑपरेशन के दौरान यूरेका की सहायता ली।

जापान में विकसित की गई यह तकनीक हजारों सर्जरी के वीडियो को देखकर तैयार की गई है। यह शरीर के अंगों को अलग-अलग रंगों से दिखाती है, जिससे सर्जन्स को साफ-साफ पता चल जाता है कि उन्हें किस हिस्से को बचाना है और किसे काटना है।