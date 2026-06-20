अपने पुराने लैपटॉप को कैसे करें तेज? ये हैं कुछ आसान तरीके
क्या है खबर?
अगर, आपका पुराना लैपटॉप धीरे चलता है तो सच में बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, लेकिन इसे बिना एक भी पैसा खर्च किए तेज बनाने के कई तरीके हैं। अपने सिस्टम की सेटिंग को सही करके और उसकी चीजों का बेहतर इस्तेमाल करके आप अपने लैपटॉप को फिर से तेज बना सकते हैं। यहां आपको कुछ ऐसे काम के तरीके बताए गए हैं, जिनसे आप बिना कोई पैसा खर्च किए अपने लैपटॉप की स्पीड बढ़ा सकते हैं।
#1
स्टार्टअप प्रोग्राम्स संभालें
स्टार्टअप प्रोग्राम्स को संभालना लैपटॉप को तेज करने का एक सबसे आसान तरीका है। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो कई ऐप अपने आप शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रदर्शन कम हो जाता है। जो स्टार्टअप प्रोग्राम्स जरूरी नहीं हैं, उन्हें बंद करके आप लैपटॉप को जल्दी चालू कर सकते हैं। इसके लिए, 'टास्क मैनेजर' खोलें और 'स्टार्टअप' टैब में जाकर उन प्रोग्राम्स को बंद कर दें, जिनकी आपको जरूरत नहीं है।
#2
डिस्क स्पेस को साफ करें
अपने हार्ड ड्राइव को साफ रखना लैपटॉप को तेज रखने के लिए बहुत जरूरी है। समय के साथ, फालतू की फाइलें जमा होती जाती हैं और डिस्क की जगह घेर लेती हैं, जिससे सिस्टम धीमा हो जाता है। विंडोज में दिए गए 'डिस्क क्लीनअप' जैसे टूल का इस्तेमाल करके आप टेंपरेरी फाइल्स, सिस्टम कैशे और दूसरी बेकार चीजों को हटा सकते हैं। इससे जगह खाली होगी और आपके लैपटॉप की प्रदर्शन बढ़ जाएगा।
#3
विजुअल इफेक्ट्स को ठीक करें
एनिमेशन और शैडो जैसे दिखने वाले इफेक्ट्स भले ही अच्छे लगते हों, लेकिन वे पुराने लैपटॉप का प्रदर्शन को कम कर देते हैं। दिखने में अच्छे लगने के बजाय, 'बेस्ट परफॉरमेंस' के लिए विजुअल इफेक्ट्स की सेटिंग को बदलकर आप दूसरे कामों के लिए इसकी ताकत बचा सकते हैं। इसके लिए 'सिस्टम प्रॉपर्टीज' में जाएं, 'एडवांस सिस्टम सेटिंग्स' पर क्लिक करें, फिर 'परफॉरमेंस सेटिंग्स' में जाकर 'एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉरमेंस' चुनें।
#4
सॉफ्टवेयर को समय पर अपडेट करें
सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना सिर्फ सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि इसके प्रदर्शन के लिए भी जरूरी है। बग ठीक करने और काम को बेहतर बनाने के लिए डेवलपर्स अक्सर नए अपडेट जारी करते रहते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और जितने भी ऐप आपने इंस्टॉल किए हैं, वे समय-समय पर अपडेट होते रहें। ऐसा करने से वे बिना किसी रुकावट या धीमेपन के सही से काम कर पाएंगे।
#5
इस्तेमाल न होने वाले प्रोग्राम्स को हटा दें
जो प्रोग्राम इस्तेमाल नहीं होते वे लैपटॉप पर बेकार की जगह और रिसोर्स घेरते हैं, जिससे लैपटॉप धीरे-धीरे धीमा होने लगता है। जिन प्रोग्राम्स का आप अब इस्तेमाल नहीं करते या जिनकी जरूरत नहीं है, उन्हें हटाकर आप मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर को दूसरे जरूरी कामों के लिए खाली कर सकते हैं। इसके लिए 'कंट्रोल पैनल' के 'प्रोग्राम्स' सेक्शन में जाएं और उन चीजों को देखें, जिन्हें आप बिना किसी परेशानी के हटा सकते हैं।