कई कारणों से आपके पुराने लैपटॉप की स्पीड कमजोर हो जाती है

अपने पुराने लैपटॉप को कैसे करें तेज? ये हैं कुछ आसान तरीके

क्या है खबर?

अगर, आपका पुराना लैपटॉप धीरे चलता है तो सच में बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, लेकिन इसे बिना एक भी पैसा खर्च किए तेज बनाने के कई तरीके हैं। अपने सिस्टम की सेटिंग को सही करके और उसकी चीजों का बेहतर इस्तेमाल करके आप अपने लैपटॉप को फिर से तेज बना सकते हैं। यहां आपको कुछ ऐसे काम के तरीके बताए गए हैं, जिनसे आप बिना कोई पैसा खर्च किए अपने लैपटॉप की स्पीड बढ़ा सकते हैं।