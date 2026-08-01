ऐपल सितंबर में लॉन्च करेगी फोल्डेबल और आईफोन 18 प्रो

ऐपल अपनी लॉन्च रणनीति में बदलाव कर रही है। इस सितंबर में अपने इवेंट के दौरान आईफोन 18 प्रो, प्रो मैक्स के साथ-साथ उसका पहला फोल्डेबल आईफोन भी देखने को मिल सकता है।

नए फोन डिजाइन में रुचि रखने वालों के लिए यह फोल्डेबल आईफोन बहुत खास हो सकता है और उम्मीद है कि इवेंट में सबकी निगाहें इसी पर टिकी रहेंगी।