विमान करीब 17,000 फीट नीचे आया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

फ्लाईदुबई का विमान 17,000 फीट नीचे आया, ऐसे हालात में कौन-से सिस्टम संभालते हैं विमान?

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:50 pm Oct 01, 202601:50 pm

क्या है खबर?

फ्लाईदुबई की दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट FZ1073 में बुधवार (30 सितंबर) को कॉकपिट के अंदर हुई हिंसक घटना के दौरान विमान तेजी से नीचे आ गया था। रिपोर्टों के मुताबिक, विमान करीब 17,000 फीट नीचे गया और बाद में सऊदी अरब के तबुक में सुरक्षित उतारा गया। इस घटना से कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि अगर विमान अचानक तेजी से नीचे जाने लगे, तो उसे कौन-कौन से सिस्टम संभालते हैं।