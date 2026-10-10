फ्लिपकार्ट मिनट्स सेवा से 3.4 मिनट में हुई आईफोन 17 की डिलीवर

फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल के दौरान फ्लिपकार्ट मिनट्स ने एक रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली में एक ग्राहक के घर आईफोन 17 केवल 3.4 मिनट में डिलीवर हो गया।

इस सेल के 13वें एडिशन के पहले ही घंटे में फ्लिपकार्ट मिनट्स के जरिए हुए ऑर्डर्स की संख्या आम दिनों के मुकाबले 3.5 गुना बढ़ गई। इससे पता चलता है कि लोग कितनी तेजी से अपने गैजेट्स पाना पसंद करते हैं, खासकर बड़ी सेल के मौकों पर।