इलेक्ट्रम वॉलेट में खामी की वजह से हैकर्स ने चोरी किया यूजर्स का पैसा
इलेक्ट्रम बिटकॉइन वॉलेट में एक बड़ी सुरक्षा खामी सामने आई है। हैकर्स ने रिप्लेस-बाय-फी फीचर का गलत फायदा उठाकर यूजर्स के फंड्स चुरा लिए हैं।
उन्होंने लोगों को नकली लेन-देन पर साइन करने के लिए गुमराह किया, जिससे उनके पैसे गायब हो गए। डेवलपर्स ने 24 अक्टूबर को इस समस्या की पुष्टि की। अक्टूबर में उन्हें 2 रिपोर्टें मिली थीं, जिनमें से एक में चोरी का मामला भी था।
इलेक्ट्रम ने सिक्योरिटी पैच जारी किया
यह खामी इसलिए पैदा हुई क्योंकि इलेक्ट्रम बाहरी सर्वर पर उनकी प्रामाणिकता जांचे बिना भरोसा कर लेता था। इसी वजह से हमलावरों को सिस्टम में घुसने का आसान रास्ता मिल गया।
इस महीने की शुरुआत में चोरी की खबर सामने आने के बाद इलेक्ट्रम ने तुरंत वर्जन 4.8.3 जारी किया है। इस नए वर्जन में ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए नए सिक्योरिटी पैच जोड़े गए हैं।
डेवलपर्स सभी यूजर्स से अपील कर रहे हैं कि वे जल्द से जल्द अपने वॉलेट को अपडेट कर लें। साथ ही वे यह भी सलाह दे रहे हैं कि कोई भी लेन-देन पुष्टि करने से पहले सभी जानकारी को 2 बार अच्छे से जांच लें, ताकि वे पूरी तरह सुरक्षित रह सकें।