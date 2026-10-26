इलेक्ट्रम वॉलेट में खामी की वजह से हैकर्स ने चोरी किया यूजर्स का पैसा

यह खामी इसलिए पैदा हुई क्योंकि इलेक्ट्रम बाहरी सर्वर पर उनकी प्रामाणिकता जांचे बिना भरोसा कर लेता था। इसी वजह से हमलावरों को सिस्टम में घुसने का आसान रास्ता मिल गया।

इस महीने की शुरुआत में चोरी की खबर सामने आने के बाद इलेक्ट्रम ने तुरंत वर्जन 4.8.3 जारी किया है। इस नए वर्जन में ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए नए सिक्योरिटी पैच जोड़े गए हैं।

डेवलपर्स सभी यूजर्स से अपील कर रहे हैं कि वे जल्द से जल्द अपने वॉलेट को अपडेट कर लें। साथ ही वे यह भी सलाह दे रहे हैं कि कोई भी लेन-देन पुष्टि करने से पहले सभी जानकारी को 2 बार अच्छे से जांच लें, ताकि वे पूरी तरह सुरक्षित रह सकें।