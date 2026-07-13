इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में भारत के 5 छात्रों ने जीता स्वर्ण पदक

सफलता के पीछे मेंटर्स और ट्रेनिंग का हाथ

इन छात्रों ने महीनों तक खूब मेहनत की। जीतने वाली टीम में कनिष्क जैन (पुणे), रिद्धेश बेंदले (इंदौर), ऋषित गर्ग (दिल्ली), श्रेष्ठ सुरैया (मुंबई) और स्वैत जोशी (अहमदाबाद) शामिल थे।

इन सभी ने एडवांस्ड क्लासेज और लैब सेशंस के जरिए कड़ी तैयारी की। उनके मेंटर्स प्रोफेसर अनवेश मजूमदार और डॉ. लीना जोशी के साथ-साथ वैज्ञानिक पर्यवेक्षक प्रोफेसर आनंद दासगुप्ता और निशा केलकर ने भी उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने भी इन छात्रों की जमकर सराहना की है और कहा कि यह बताता है कि भारतीय युवा प्रतिभाएं विश्व मंच पर कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं।