फिटबिट एयर को मिला पहला अपडेट, ट्रैकिंग और होगी बेहतर

इस अपडेट में बग फिक्स और कुछ सामान्य सुधार किए गए हैं। अपडेट का वर्जन थोड़ा अलग दिख सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप iOS (20001.253.2) या एंड्रॉयड (67.20001.253.2) में से किसका इस्तेमाल कर रहे हैं।

इसका मकसद रियल-टाइम एक्सरसाइज ट्रैकिंग को बेहतर करना है। साथ ही, कनेक्शन में दिक्कत आने पर ऐप को और ज्यादा उत्तरदायी बनाना है, जिससे अगर, आपका कनेक्शन बीच में टूट भी जाए, तब भी आपकी वर्कआउट जानकारी बिना किसी गलती के रिकॉर्ड होती रहेगी।