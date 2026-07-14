फिटबिट एयर को मिला पहला अपडेट, ट्रैकिंग और होगी बेहतर
गूगल के फिटबिट एयर को हाल ही में अपना पहला फर्मवेयर अपडेट मिला है। यह लॉन्च के बाद का पहला अपडेट है, जिसे 13 जुलाई से सभी यूजर्स के लिए जारी कर दिया गया है। अगर, आपके पास यह डिवाइस है तो आपको अपने 'टुडे फीड' या 'गूगल हेल्थ ऐप' में 'डिवाइस अपडेट' का एक कार्ड दिखाई देगा।
यह अपडेट मिनटों में इंस्टॉल हो जाता है और इसे करने के लिए आपको डिवाइस को चार्जिंग पर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
कनेक्शन कटने पर भी रिकॉर्ड होता रहेगा वर्कआउट
इस अपडेट में बग फिक्स और कुछ सामान्य सुधार किए गए हैं। अपडेट का वर्जन थोड़ा अलग दिख सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप iOS (20001.253.2) या एंड्रॉयड (67.20001.253.2) में से किसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
इसका मकसद रियल-टाइम एक्सरसाइज ट्रैकिंग को बेहतर करना है। साथ ही, कनेक्शन में दिक्कत आने पर ऐप को और ज्यादा उत्तरदायी बनाना है, जिससे अगर, आपका कनेक्शन बीच में टूट भी जाए, तब भी आपकी वर्कआउट जानकारी बिना किसी गलती के रिकॉर्ड होती रहेगी।