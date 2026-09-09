फाइओ ने लॉन्च किया ड्यूल-ड्राइवर सेटअप वाला FG3 हेडसेट
हाई-फाई ऑडियो गियर बनाने वाली फाइओ ने अपना पहला गेमिंग हेडसेट FG3 लॉन्च कर दिया है। यह हेडसेट 6,999 रुपये की कीमत पर केवल हेडफोन जोन पर मिलेगा।
इसमें एक खास ड्यूल-ड्राइवर सेटअप दिया गया है, जो गेमर्स को सटीक पोजिशनल ऑडियो देता है।
यह कॉम्पिटिटिव गेम्स में बहुत मददगार साबित होता है। साथ ही, इसमें लो-लैटेन्सी प्रोसेसिंग और एक हाई-रेज DAC भी है, जो आवाज को एकदम सटीक और साफ रखता है।
गेमिंग हेडसेट में मिलते हैं 6 ऑडियो मोड्स
FG3 में 6 ऑडियो मोड्स मिलते हैं, जिनमें FPS और MOBA जैसे गेम्स के लिए खास सेटिंग्स हैं। कुछ मोड्स में 7.1 वर्चुअल सराउंड साउंड का सपोर्ट भी है।
EQ को अपनी पसंद के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए इसमें एक आसान वेब इंटरफेस दिया गया है, जिसके लिए अलग से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती।
इसका डिटैचेबल ENC माइक आपकी आवाज को बिल्कुल साफ रखता है और आस-पास के शोर को भी नहीं आने देता। मजबूत बनावट और आरामदायक ईयरपैड्स वाला यह हेडसेट PC, कंसोल और फोन सभी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है।
हेडफोन जोन के संस्थापक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) राघव सोमानी ने इसे लेकर कहा, "यह एक गंभीर ऑडियो ब्रांड की तरफ से बनाया गया एक बेहतरीन गेमिंग हेडफोन है, जिसकी कीमत भारतीय गेमर्स आसानी से चुका सकते हैं।"