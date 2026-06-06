फीफा ने सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों से गलत व्यवहार रोकने के लिए उठाया कदम

AI लगभग 30,000 शब्दों की जांच करेगा जांच

यह AI करीब 30,000 ऐसे शब्दों की पहचान करता है, जिन पर आपत्ति हो सकती है। यह तकनीक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिक-टॉक और थ्रेड्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 2 सेकेंड के भीतर आपत्तिजनक मैसेज को ब्लॉक कर सकती है, लेकिन यह सर्विस एलन मस्क के एक्स पर काम नहीं करेगी।

इस पहल का मुख्य लक्ष्य खिलाड़ियों की मानसिक सेहत का ख्याल रखना है क्योंकि अब पहले से कहीं ज्यादा लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं और उन पर नजर रख रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि कई देशों की टीमें इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए खुद को रजिस्टर करेंगी। हालांकि, इंग्लैंड जैसी कुछ बड़ी टीमें अभी तक इससे नहीं जुड़ी हैं।