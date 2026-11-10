बायर की खून को पतला बनाने वाली दवा सुनहार्बो को मिली मंजूरी

सुनहार्बो दवा 'फैक्टर XI' नामक एक खास प्रोटीन को निशाना बनाती है, जो खून के थक्के बनाने में अहम भूमिका निभाता है। इसका मतलब है कि यह दवा खून के थक्के जमने से तो रोक सकती है, लेकिन इससे ज्यादा खून बहने का जोखिम पैदा नहीं होता। यह पारंपरिक ब्लड थिनर दवाओं के मुकाबले एक बड़ी कामयाबी है।

विश्लेषकों का अनुमान है कि यह दवा बायर के लिए हर साल 4.5 अरब डॉलर (करीब 400 अरब रुपये) तक का कारोबार कर सकती है।

हालांकि, इसकी एक महीने की खुराक की कीमत 748.50 डॉलर (करीब 71,000 रुपये) है, जिससे इसका बीमा कवरेज मिलना एक चुनौती हो सकती है।

इसके अलावा, बायर को लगातार चौकन्ना रहना होगा क्योंकि ब्रिस्टल मायर्स और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कई प्रतियोगी कंपनियां भी ऐसी ही दवाएं बनाने में जुटी हैं।