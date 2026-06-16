FBI ने काली 365 ठगी को लेकर दी चेतावनी

FBI ने काली 365 ठगी को लेकर दी चेतावनी, क्या है यह और कैसे रहें सुरक्षित?

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:46 pm Jun 16, 202603:46 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने काली 365 नाम के एक नए साइबरक्राइम प्लेटफॉर्म को लेकर सार्वजनिक चेतावनी जारी की है। यह एक फिशिंग-एज-ए-सर्विस टूल है, जिसका इस्तेमाल खासतौर पर माइक्रोसॉफ्ट 365 यूजर्स को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। अप्रैल, 2026 में सामने आए इस प्लेटफॉर्म को टेलीग्राम चैनलों के जरिए फैलाया जा रहा है। FBI के मुताबिक, यह टूल कम तकनीकी जानकारी रखने वाले साइबर अपराधियों को भी बड़े फिशिंग हमले करने में सक्षम बना रहा है।