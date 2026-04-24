व्हाट्सऐप में आएगा फेसबुक जैसा बबल फीचर, कैसे करेगा काम?
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर्स पेश करती रहती है। इसी कड़ी में कंपनी एंड्रॉयड के लिए नोटिफिकेशन बबल फीचर पर काम कर रही है। इस फीचर की मदद से यूजर्स बिना ऐप खोले ही आसानी से मैसेज पढ़ और तुरंत जवाब दे सकेंगे। यह फीचर अभी डेवलपमेंट में है और फिलहाल बीटा टेस्टिंग के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसे बड़े स्तर पर रोलआउट किया जा सकता है।
मल्टीटास्किंग
बबल फीचर से आसान होगी मल्टीटास्किंग
नया नोटिफिकेशन बबल फीचर एंड्रॉयड सिस्टम के साथ मिलकर बेहतर तरीके से काम करेगा। जब कोई नया मैसेज आएगा, तो स्क्रीन पर एक छोटा फ्लोटिंग बबल साफ दिखाई देगा। इस पर टैप करने से छोटी चैट विंडो खुलेगी, जिससे यूजर तुरंत मैसेज पढ़कर जवाब दे सकेगा। इससे वीडियो देखने या दूसरे ऐप इस्तेमाल करते समय भी चैट जारी रखना बहुत आसान होगा और बार-बार ऐप खोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी।
डिजाइन
डिजाइन में बदलाव और जल्द आ सकता अपडेट
व्हाट्सऐप अपने ऐप के टॉप बार को भी पूरी तरह बदलने की तैयारी कर रहा है। इसमें ऐप के नाम की जगह ऑफिशियल लोगो दिख सकता है और पूरे इंटरफेस को नया रूप दिया जाएगा। यह फीचर एंड्रॉयड 10 और उससे ऊपर के वर्जन पर सही तरीके से काम करेगा, लेकिन बेहतर अनुभव के लिए नए वर्जन जरूरी होंगे। कंपनी इसे पहले बीटा यूजर्स के लिए जारी कर सकती है और बाद में धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचाएगी।