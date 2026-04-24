व्हाट्सऐप में आएगा फेसबुक जैसा बबल फीचर

व्हाट्सऐप में आएगा फेसबुक जैसा बबल फीचर, कैसे करेगा काम?

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:30 pm Apr 24, 202607:30 pm

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर्स पेश करती रहती है। इसी कड़ी में कंपनी एंड्रॉयड के लिए नोटिफिकेशन बबल फीचर पर काम कर रही है। इस फीचर की मदद से यूजर्स बिना ऐप खोले ही आसानी से मैसेज पढ़ और तुरंत जवाब दे सकेंगे। यह फीचर अभी डेवलपमेंट में है और फिलहाल बीटा टेस्टिंग के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसे बड़े स्तर पर रोलआउट किया जा सकता है।