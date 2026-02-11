फेसबुक में नए AI फीचर पेश किए गए हैं

फेसबुक ने AI फीचर्स को किया अपडेट, अब प्रोफाइल इमेज को बना सकेंगे मजेदार

क्या है खबर?

फेसबुक ने यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर अधिक मनोरंजक तरीके से खुद को व्यक्त करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित नए फीचर्स पेश किए हैं। आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को एनिमेट कर सकते हैं और स्टोरीज और मेमोरीज को नया रूप दे सकते हैं। साथ ही टेक्स्ट पोस्ट में एनिमेटेड बैकग्राउंड भी जोड़ सकेंगे, जिससे वे फीड में आकर्षक दिखेंगे। कंपनी को उम्मीद है कि ये नए फीचर्स युवा यूजर्स को आकर्षित करने वाला अधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करेंगे।