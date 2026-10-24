एंथ्रोपिक के फेबल-5.1 ने तारों में छिपाया रहस्य, OpenAI के एस्ट्रा ने खोज निकाला

फेबल-5.1 अपने छिपाए गए 78 फीसदी मैसेज को खुद ढूंढ पाया, वहीं एस्ट्रा ने तस्वीरों का विश्लेषण करके और पाइथन टूल्स का इस्तेमाल करके 88 फीसदी मैसेज को डिकोड किया।

फेबल-5.1 ने मैसेज छिपाने के लिए ऑब्जेक्ट्स को घुमाने और रंगों के साथ खेलने जैसे नए तरीके अपनाए, जबकि एस्ट्रा ने मोर्स कोड और एक्रोस्टिक (शब्दों के पहले अक्षर से वाक्य बनाने जैसी) तकनीकों पर भरोसा किया।

यह प्रयोग दिखाता है कि AI अब गुप्त जानकारी छिपाने और ढूंढने में कितने माहिर होते जा रहे हैं। यह आजकल डिजिटल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी बात है।