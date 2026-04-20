क्या आप एक्सेल में करते हैं काम? आपको जरूर पता होने चाहिए ये शॉर्टकट्स

माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल डाटा मैनेज करने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक कमाल का टूल है। अगर, आप कीबोर्ड के शॉर्टकट्स जानते हैं तो आप बहुत तेजी से काम कर पाएंगे। इनकी मदद से स्प्रेडशीट्स में झटपट आगे बढ़ सकते हैं और डेटा को मैनेज कर सकते हैं। चाहे आप नए यूजर हों या पुराने ये आपके रोजमर्रा के कामों में समय और मेहनत दोनों बचाएंगे। आइये जानते हैं कुछ ऐसे बेहतरीन एक्सेल शॉर्टकट्स, जिनसे काम आसान हो जाएगा।

#1 स्प्रेडशीट्स में तेजी से नेविगेट करना बड़ी-बड़ी स्प्रेडशीट्स में आगे-पीछे जाना काफी मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर आपको सही शॉर्टकट्स न पता हों। कंट्रोल (Ctrl) और ऐरो कीज का इस्तेमाल करके आप किसी भी रो या कॉलम में डाटा वाले हिस्से के आखिर में पहुंच सकते हैं। Ctrl के साथ होम दबाने पर आप वर्कशीट की शुरुआत में पहुंच जाते हैं, वहीं Ctrl के साथ एंड (End) दबाने पर आप डाटा वाली आखिरी सेल में पहुंच जाते हैं।

#2 डाटा को आसानी से चुनना एक्सेल में डाटा को अच्छे से मैनेज करने के लिए उसे तेजी से सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। शिफ्ट (Shift) के साथ स्पेस (Space) दबाने पर पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है, जबकि Ctrl के साथ Space दबाने पर पूरा कॉलम सेलेक्ट होता है। अगर, आपको वर्कशीट की सभी सेल्स को चुनना है तो Ctrl के साथ A का इस्तेमाल करना होगा। ये शॉर्टकट्स बिना माउस के डाटा को फॉर्मेट करने, कॉपी करने या डिलीट करने में सहूलियत देते हैं।

Advertisement

#3 डाटा एंट्री को तेज बनाना डाटा एंट्री आसान बनाने से काम करने की रफ्तार में सुधार आता है। F2 दबाने से आप सीधे उस सेल को एडिट कर सकते हैं, जिसमें आप काम कर रहे हैं, वहीं एंटर (Enter) दबाने पर एंट्री सेव हो जाती है और कर्सर अगली सेल में नीचे चला जाता है। किसी रो में एक सेल से दूसरी सेल में दाहिनी तरफ जाने के लिए टेब (Tab) का इस्तेमाल करें। Esc दबाकर आप अपनी कोई एंट्री को कैंसिल कर सकते हैं।

Advertisement

#4 फॉर्मूला का इस्तेमाल और भी बेहतर बनाना एक्सेल में फॉर्मूला ही सबसे खास फीचर हैं और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना आपके काम को बहुत आसान बना सकता है। जब आप पास-पास वाली सेल्स को चुनते हैं तो Alt+= दबाने से अपने आप जोड़ने की सुविधा शुरू हो जाती है। F4 दबाने पर आपका पिछला काम फिर से हो जाता है, चाहे वह फॉर्मेटिंग का हो या किसी फॉर्मूला से जुड़ा हो। इन शॉर्टकट्स से मुश्किल गणना भी आसानी की जा सकती है।