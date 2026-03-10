भारत में बन रहा हर चौथा आईफोन, ऐपल का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा

टेक कंपनी ऐपल अब भारत में बड़ी संख्या में आईफोन बना रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के करीब 25 प्रतिशत आईफोन अब भारत में तैयार किए जा रहे हैं। पिछले साल भारत में आईफोन प्रोडक्शन में लगभग 53 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। बताया गया है कि 2025 में कंपनी ने भारत में करीब 5.5 करोड़ आईफोन असेंबल किए, जबकि एक साल पहले यह संख्या लगभग 3.6 करोड़ थी।

रणनीति चीन टैरिफ से बचने की रणनीति रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में बढ़ा हुआ प्रोडक्शन अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार तनाव से भी जुड़ा है। इन हालातों में कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को चीन के अलावा दूसरे देशों में भी बढ़ा रही है। हालांकि, अभी भी दुनिया के ज्यादातर आईफोन चीन में बनते हैं। हालांकि, वैश्विक सप्लाई चेन को संतुलित करने के लिए भारत को एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में तेजी से विकसित किया जा रहा है।

पुराने आईफोन भारत में बन रहे नए और पुराने आईफोन रिपोर्ट के अनुसार, ऐपल भारत में अपने नए आईफोन 17 सीरीज के कई मॉडल भी असेंबल कर रहा है, जिनमें प्रो और प्रो मैक्स जैसे हाई-एंड मॉडल शामिल हैं। इसके अलावा, पुराने मॉडल जैसे आईफोन 15 और आईफोन 16 भी भारत में बनाए जा रहे हैं। इस काम में फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पेगाट्रोन जैसे सप्लायर शामिल हैं, जो घरेलू बाजार और निर्यात दोनों के लिए डिवाइस तैयार कर रहे हैं।

