यूरोप के एक अंतरिक्ष यान ने खोला सूरज की 'S' चाल का रहस्य

इस खोज से वैज्ञानिक अब यह बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि सूरज अपने वायुमंडल को कैसे गर्म करता है और चार्ज हुए कणों को तारे से दूर कैसे धकेलता है। यही कण आखिरकार पृथ्वी तक पहुंचते हैं।

जेसी कोबर्न के नेतृत्व में हुए इस अध्ययन को 'नेचर एस्ट्रोनॉमी' पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। इस शोध से पता चला कि यह प्लाज्मा गर्म, बंद कोरोनल लूप्स से आया था।

जैसा कि शोधकर्ता स्टेफेनियन यार्डली ने बताया, लहरें और अशांति ही तय करती हैं कि यह सारा सौर प्लाज्मा अंतरिक्ष में कैसे फैलता है। यह पृथ्वी पर हम इंसानों पर असर डालने वाले अंतरिक्ष के मौसम की भविष्यवाणी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।