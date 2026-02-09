यूरोपीय संघ ने व्हाट्सऐप पर दूसरी कंपनियों के AI चैटबॉट को रोकने पर दी चेतावनी

यूरोपीय संघ की एंटीट्रस्ट प्रमुख टेरेसा रिबेरा ने कहा, "हम प्रमुख तकनीकी कंपनियों को अपने प्रभुत्व का अवैध रूप से लाभ उठाकर अनुचित फायदा उठाने की अनुमति नहीं दे सकते।" आगे कहा गया है, "हम मेटा पर अंतरिम उपाय लागू करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि जांच जारी रहने के दौरान प्रतिस्पर्धियों को व्हाट्सऐप तक पहुंच मिलती रहे और उसकी नई नीति यूरोप में प्रतिस्पर्धा को अपूरणीय रूप से नुकसान न पहुंचाए।"

जवाब

मेटा ने क्या दिया आरोप पर जवाब?

मेटा के प्रवक्ता ने कहा, "AI के कई विकल्प मौजूद हैं और लोग ऐप स्टोर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, वेबसाइट और उद्योग साझेदारी के माध्यम से इनका उपयोग कर सकते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "आयोग का तर्क गलत है, क्योंकि वह मानता है कि व्हाट्सऐप बिजनेस API (सॉफ्टवेयर) इन चैटबॉट के लिए एक प्रमुख वितरण चैनल है।" दिग्गज टेक ने 15 जनवरी को अपनी नीति लागू की, जिसके तहत व्हाट्सऐप पर केवल उसके मेटा AI को ही अनुमति दी गई है।