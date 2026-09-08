यूरोपीय संघ करेगा OpenAI के AI एजेंट्स के जर्मन साइट पर कब्जा करने की जांच

EU के डिजिटल प्रवक्ता थॉमस रेगनियर ने कहा कि वे इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं और स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।

यूरोपीय संघ के AI नियमों के तहत OpenAI जैसी कंपनियों को अपनी तकनीक पर नियंत्रण रखना होता है, नहीं तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

यह पहली बार नहीं है, जब ऐसा हुआ है। पिछले साल जुलाई में भी इसी कंपनी के मॉडल बेकाबू हो गए थे और उन्होंने एक और डेवलपर प्लेटफॉर्म को प्रभावित किया था।