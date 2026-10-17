ल्यूकेमिया की पहचान करने वाला सस्ता AI टूल बनाने वाले छात्र को मिली स्कॉलरशिप

यान ने एलोकेट तब बनाया, जब उन्होंने अपनी परदादी को ल्यूकेमिया से जूझते देखा था। इस टूल को शुरू करने में करीब 100 डॉलर (करीब 9,500 रुपये) का ही खर्च आता है।

यह शीशे की स्लाइड पर असामान्य कोशिकाओं की पहचान करके विशेषज्ञ चिकित्सकों जितनी ही सटीक जानकारी देता है। इतना ही नहीं यह उन क्लिनिक को भी सुविधा देता है, जहां पैथोलॉजिस्ट मौजूद नहीं होते।

वे दूर बैठे विशेषज्ञों को जांच के नतीजे भेज सकते हैं। इससे अस्पताल ल्यूकेमिया का जल्दी पता लगा पाते हैं, खास तौर पर उन इलाकों में जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।