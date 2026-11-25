हेरा का मुख्य काम यह पता लगाना है कि डार्ट के टकराने से डिमोर्फोस में कितना बदलाव आया। अपने खास उपकरणों और 2 छोटे उपग्रहों के साथ यह एक क्रेटर (गड्ढे) की तलाश करेगा।

साथ ही यह भी देखेगा कि क्या एस्ट्रोयड की कक्षा (ऑर्बिट) वाकई योजना के मुताबिक बदली है।

यह सारी जानकारी वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगी कि हम भविष्य में पृथ्वी को अंतरिक्ष से आने वाले खतरों से कैसे बचा सकते हैं?