ESA के टेलीस्कोप ने खोजे ब्रह्मांड के 2 सबसे पुराने क्वासर

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के यूक्लिड टेलीस्कोप ने अभी हाल ही में 31 प्राचीन क्वासर खोजे हैं, जिनमें से 2 ऐसे हैं, जो अब तक के सबसे पुराने माने जा रहे हैं।

ये क्वासर, जो ब्रह्मांड की बड़ी ऊर्जावान शक्तियां हैं, तब भी खरबों सूर्यों जितनी रोशनी दे रहे थे, जब हमारा ब्रह्मांड केवल 67 करोड़ साल पुराना था, यानि अपनी आज की उम्र का केवल 5 प्रतिशत।

क्वासर असल में सुपरमैसिव ब्लैक होल से ऊर्जा पाते हैं और इनसे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आकाशगंगाएं और ब्रह्मांड की बाकी संरचनाएं कैसे बनी होंगी।