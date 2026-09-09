ESA और ISRO ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए हाथ मिलाया

भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान को ESA ने तकनीकी मदद देने का फैसला किया है। इसके तहत ग्राउंड स्टेशन सपोर्ट मुहैया कराया जाएगा और इस संबंध में एक टेक्निकल इम्प्लीमेंटिंग प्लान (TIP) पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं।

इस मिशन का मुख्य लक्ष्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों को ऑर्बिट में भेजना है, जहां वे करीब 3 दिन अंतरिक्ष में गुजारेंगे और फिर सुरक्षित धरती पर लौट आएंगे। दोनों एजेंसियां भारत के आने वाले वीनस ऑर्बिटर मिशन पर भी मिलकर काम करने पर विचार कर रही हैं। यह मिशन 2028 में लॉन्च करने की योजना है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय टीमों के सहयोग से शुक्र ग्रह की गहराई से जांच की जाएगी।